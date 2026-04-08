Italia | 25 anni di malattia il dramma della longevità fragile

Il sistema sanitario nazionale sta affrontando una sfida legata all’invecchiamento della popolazione. Entro il 2030, si prevede che il 30% delle persone avrà più di 65 anni. La lunga durata di molte malattie croniche e la fragilità crescente tra gli anziani rappresentano una realtà che richiede risposte specifiche. La questione riguarda l’impatto di questa tendenza sulla capacità di assistenza e di risorse disponibili nel sistema sanitario.

Roma, 8 aprile 2026. Il sistema sanitario nazionale affronta una sfida strutturale per via di una popolazione che invecchia rapidamente, con un numero di over 65 che raggiungerà il 30% entro il 2030. L’analisi nasce dal Libro Bianco sulla Cronicità e la Non Autosufficienza, un documento coordinato da Stefano Paleari, Professore di Public Management all’Università di Bergamo e Presidente della Fondazione Anthem, insieme a Sergio Harari, Professore di Medicina Interna all’Università di Milano e Presidente dell’Associazione Peripato. Questo lavoro, che vede il contributo di 300 esperti tra ingegneria e medicina, mette in luce l’urgenza di cambiare i modelli organizzativi per rispondere a una domanda di cure in crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italia: 25 anni di malattia, il dramma della longevità fragile Leggi anche: “Malattia implacabile!”. Il dramma della piccola Francesca: Italia in lutto Il dramma di Deborah, uccisa dalla malattia a soli 53 anni: lascia ii figlio e il compagnoMalegno piange Deborah Rodenghi, 53 anni, scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. Temi più discussi: 25 anni del Servizio Civile Universale, il messaggio del Presidente Meloni; La Houston italiana compie 25 anni; Istat: Italia paese tra i più longevi. Guadagnati 54 anni di vita in meno di due secoli; In meno di due secoli gli italiani hanno guadagnato 54 anni di vita. La fotografia nel nuovo report dell'Istat ‘La salute: una conquista da difendere’. Guerra o no, l’Italia è ferma da 25 anniIn queste settimane si moltiplicano previsioni sull’andamento dell’economia italiana e internazionale nei prossimi mesi. italiaoggi.it In meno di due secoli gli italiani hanno guadagnato 54 anni di vita. La fotografia nel nuovo report dell’Istat ‘La salute: una conquista da difendere’L'analisi fotografa un'Italia in cui diminuisce la mortalità e migliora la speranza di vita. In soli dieci anni (dal 1995), la percentuale di popolazione che si descrive in cattiva salute è scesa da ... quotidianosanita.it COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE | Capitan Montrone sulla finale di ritorno del suo Trani contro lo Squinzano, in programma oggi alle 16 al "Nicola Lapi": "Massimo rispetto per gli avversari, noi siamo sereni e fiduciosi". E sull'assenza dei tifosi... #tran - facebook.com facebook Kim Min-Jae: "Un ritorno in Italia Ricordo con piacere l'esperienza al Napoli. Il futuro..." x.com