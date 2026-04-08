Israele attacca il Libano Netanyahu non si ferma

Da tv2000.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono verificati nuovi attacchi nel sud del Libano, con forze israeliane che hanno colpito diverse aree. Israele ha dichiarato di sostenere la tregua, ma ha escluso il Libano dall’accordo. Il primo ministro israeliano ha continuato a ribadire la sua posizione, mentre le operazioni militari nel territorio libanese sono proseguite senza sosta. La situazione rimane tesa e al centro di un intenso monitoraggio internazionale.

Anche Israele sostiene la tregua, ma esclude il Libano. Nella notte nuovi attacchi nel sud del Paese In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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