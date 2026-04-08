Israele attacca il Libano Netanyahu non si ferma

Nella notte si sono verificati nuovi attacchi nel sud del Libano, con forze israeliane che hanno colpito diverse aree. Israele ha dichiarato di sostenere la tregua, ma ha escluso il Libano dall’accordo. Il primo ministro israeliano ha continuato a ribadire la sua posizione, mentre le operazioni militari nel territorio libanese sono proseguite senza sosta. La situazione rimane tesa e al centro di un intenso monitoraggio internazionale.

Anche Israele sostiene la tregua, ma esclude il Libano. Nella notte nuovi attacchi nel sud del Paese In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele attacca il Libano. Netanyahu non si ferma Israele si prepara a invadere il Libano mentre l'Iran minaccia Netanyahu, "ti troveremo e ti uccideremo"L’escalation con l’Iran è stata voluta e perseguita da Israele, con Stati Uniti a traino. La guerra si espande al Libano: Hezbollah lancia missili, Israele attacca, almeno 31 mortiSono almeno 31 i morti confermati in Libano dopo che la guerra in Iran ha avuto la sua espansione anche al Paese dei Cedri: Hezbollah, principale... Israele attacca il Libano. Netanyahu non si ferma Temi più discussi: Israele ribadisce di voler occupare una parte del sud del Libano al termine del conflitto; La domenica di Pasqua, violenti attacchi israeliani si abbattono sul sud di Beirut; Israele rompe gli indugi in Libano. Il fiume Litani sarà la nostra ultima frontiera: salta la diplomazia, l'Iran minaccia attacco totale; L’Asse della Resistenza sciita: dalle milizie sciite irachene a Hezbollah in Libano. Libano senza tregua. Israele accetta il cessate il fuoco con l'Iran, ma non con HezbollahI raid dell'Idf sono continuati nella notte. Media libanesi hanno riferito di un bombardamento che ha colpito un'ambulanza nella località di Qlaileh, presso la città di Tiro, nel sud del Libano. È di ... huffingtonpost.it Scontro Usa-Israele sull’inclusione del Libano nella tregua. Iran: previsti pedaggi per HormuzGli Stati Uniti hanno dichiarato che l’accordo di cessate il fuoco appena stipulato, di due settimane, deve includere anche il Libano. Anche il presidente francese Emmanuel Macron desidera che il ... ilsole24ore.com Israele colpisce South Pars L’Iran attacca il principale petrolchimico saudita. Nell’escalation la crisi del petrolio diventa dei fertilizzanti, dell’elio (anche del cibo pur localizzata). Mentre in borsa volano gli armieri, l’inflazione per i poveri è ormai una tassa di gu x.com DIRETTA – Guerra in Iran: lo Yemen attacca per la prima volta Israele – Istituita la task force ONU per lo Stretto di Hormuz #diretta #iran #guerra #yemen #israele #ONU - facebook.com facebook