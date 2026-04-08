Un episodio di violenza si è verificato a Ischia, dove un uomo di 25 anni è stato arrestato dopo aver picchiato la compagna, che in quel momento teneva in braccio il loro neonato di appena nove giorni. La giovane madre di 23 anni ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica, mentre gli agenti sono intervenuti per fermare l’uomo e procedere con le formalità di rito.

Violenza inaudita a Ischia, dove una giovane madre di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena 9 giorni. Il 25enne, in preda ai fumi dell’alcol e accecato dalla gelosia, l’ha colpita con pugni e morsi, mettendo in pericolo anche il neonato. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei residenti. La vittima è riuscita a fuggire dall’abitazione e a trovare rifugio in una confraternita nelle vicinanze. Immediata la chiamata al 112, con l’intervento tempestivo dei carabinieri e dei sanitari del 118. All’arrivo delle forze dell’ordine, la donna presentava il volto gonfio e segni evidenti di morsi. I militari hanno raggiunto l’appartamento, bloccando e arrestando il 25enne, ora in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ischia, orrore in casa: picchia la compagna con il neonato tra le braccia, arrestato 25enne

Ischia, picchia e morde la compagna con il neonato in braccio: arrestato 25enneUna scena di violenza domestica che si consuma dentro le mura di casa, con un neonato di appena nove giorni tra le braccia della madre.

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Orrore in casa a Ischia: ubriaco prende a morsi e pugni la compagna col bimbo di 9 giorni in braccioIl 25enne ha colpito la donna al volto prima di azzannarla a una guancia. La vittima si è salvata rifugiandosi in una confraternita: nello smartphone conservava le foto delle violenze mai denunciate ... msn.com

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