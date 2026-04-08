A Ischia, un neonato di appena 9 giorni si trova ancora tra le braccia della madre, mentre il suo padre è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente la donna, che ha riportato morsi e pugni al volto. L’episodio è avvenuto in un’abitazione e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato il 25enne coinvolto. La donna è stata accompagnata in ospedale per le cure.

Neonato di 9 giorni in braccio: donna subisce aggressione violenta dal compagno, lui arrestato dai carabinieri. Morsi e pugni al volto, il neonato di 9 giorni ancora in braccio. La centrale operativa segnala la richiesta di aiuto alla gazzella della stazione di Ischia. I Carabinieri arrivano sul posto. La vicenda è l’epilogo di una lunga serie di violenze subìte ma questa volta la donna è decisa. “C’è di mezzo mio figlio”. I fatti. E’ ora di cena, lui ha 25 anni ed è ubriaco. La scenata per gelosia è all’ordine del giorno. Partono le botte. La donna, 23enne, ha in braccio il piccolo partorito 9 giorni prima. Tenta di difendersi e, soprattutto, vuole difendere il bambino dalla violenza del padre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ischia: Morsi e pugni al volto, il neonato di 9 giorni ancora in braccio. Carabinieri arrestano 25enne

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