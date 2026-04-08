Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie e il neonato di appena nove giorni, colpendoli e mordendoli mentre era sotto l’effetto dell’alcol. L’episodio si è verificato in una abitazione dell’isola e non si tratta di un evento isolato, ma di un episodio di violenza che ha coinvolto la famiglia. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno modo di ricostruire quanto accaduto.

Morsi e pugni al volto mentre lei tiene in braccio il neonato di nove giorni. La centrale operativa segnala la richiesta di aiuto alla gazzella della stazione di Ischia. I Carabinieri arrivano sul posto. La vicenda è l’epilogo di una lunga serie di violenze subite ma questa volta la donna è decisa. “C’è di mezzo mio figlio”., E’ ora di cena, lui ha 25 anni ed è ubriaco. La scenata per gelosia è all’ordine del giorno. Partono le botte. La donna, 23enne, ha in braccio il piccolo partorito nove giorni prima. Tenta di difendersi e, soprattutto, vuole difendere il bambino dalla violenza del padre. L’uomo la aggredisce. Prima un pugno alla testa, poi un altro e un altro ancora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ischia, morde e picchia la moglie col figlio nato nove giorni prima tra le braccia

Picchia la moglie davanti al figlio piccolo, arrestato e portato in carcereHa aggredito, minacciato di morte e perseguitato sui social anche l'uomo ritenuto responsabile dei suoi problemi di coppia Arrestato per...

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