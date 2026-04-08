Alexander Isak è stato inserito nella lista dei giocatori convocati dal Liverpool per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. La partita si terrà tra pochi giorni e la sua presenza nella rosa è stata ufficializzata dalla squadra. La convocazione arriva in un momento in cui il club si prepara a affrontare questa sfida europea.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Alexander Isak è stato incluso nella rosa dei convocati del Liverpool per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il 26enne è indisponibile da dicembre dopo aver subito un infortunio alla caviglia e una frattura del perone durante la vittoria per 2-1 del Liverpool sul Tottenham. L’attaccante ha collezionato solo 16 presenze con i Reds dal suo trasferimento da 125 milioni di sterline dal Newcastle United il giorno della scadenza la scorsa estate, segnando tre gol e fornendo un assist. Anche se è stato nominato nella squadra in viaggio per Parigi, Arne Slot ha confermato che Isak non partirà dal Parco dei Principi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Isak incluso nella rosa del Liverpool per la sfida con il PSG

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