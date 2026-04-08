Irish Open 2026 | Dedoni unico italiano con un trofeo

Durante l'Irish Open 2026 a Dublino, un giocatore italiano ha conquistato un trofeo, diventando l’unico rappresentante del proprio paese a portare a casa un titolo. La squadra italiana ha raggiunto l’ultimo giorno del Main Event con tre partecipanti, due dei quali sono arrivati sul podio. La competizione ha visto coinvolti numerosi giocatori internazionali, con alcune nazionali che si sono fatte notare più di altre.

La spedizione azzurra in quel di Dublino ha prodotto grandi cose nel Main Event dell'Irish Open con ben tre italiani nell'ultimo day, due dei quali sul podio finale. Ma gli altri tornei come sono andati. A tenere alto l'onore del poker italiano ci ha pensato Giuseppe Dedoni, che ha "shippato" l'high roller 8-max Come in ogni Festival che si rispetti, il Main Event ruba la scena. Se poi ci sono anche tre portacolori azzurri. Non vanno però dimenticati gli altri tornei che hanno visto tanti italiani in gioco. Dall'Irish Open 2026 l'unico a rientrare con un trofeo è stato Giuseppe Dedoni Gli occhi di tutti gli appassionati erano puntati sul Main Event: lo scorso anno si tifava per Umberto Ruggeri, che aveva chiuso al secondo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Irish Open 2026: Dedoni unico italiano con un trofeo Irish Open 2026: il sogno azzurro sfuma sul più belloDopo il secondo posto di Umberto Ruggeri nel 2025, l'Italia poteva legittimamente pensare al colpaccio in quel di Dublino. Leggi anche: LIVE Sinner-Duckworth, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte con l’italiano al servizio Temi più discussi: Poker Live 7 aprile 2026. Donnini sfiora il Main Irish Open; Main Event Irish Open: tre italiani al final table, ma vince Nedelcu; Irish Open Main Event 2026: trionfa Nedelcu, Donnini runner-up con un deal a cinque!; Poker Live 3 aprile 2026. Bognanni per la vittoria al Opener. Irish Open 2026: Dedoni unico italiano con un trofeoDue italiani sul podio del Main, ma come siamo andati negli altri tornei. Ecco un recap dell'Irish Open con uno splendido Giuseppe Dedoni ... gazzetta.it Irish Open: Donnini battuto in heads up, trionfo Nedelcu al Main EventTre italiani al tavolo finale ma è il romeno a vincere la picca. Gioia azzurra con Dedoni nell'High Roller ... tuttosport.com Ragazzi dopo anni di stop ritorno in gara ... Karate 5TH IRISH OPEN CHAMPIONSHIP 2026 CATEGORIA CHAMPION la piu difficile.... Da cintura Marrone contro le cinture nere e col dito mezzo rotto con solo due mesi di allenamento costante e l aiuto dei com - facebook.com facebook