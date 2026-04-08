Una giornalista statunitense, rapita da una milizia alleata dell’Iran, è stata liberata dopo essere stata trattenuta per una settimana. La milizia coinvolta ha emesso un avviso in cui sostiene che l’iniziativa non si ripeterà. La notizia è stata confermata dalle autorità e rappresenta la fine di un periodo di detenzione che aveva suscitato preoccupazione internazionale.

La giornalista statunitense Shelly Kittleson, rapita da una milizia alleata dell’Iran e trattenuta per una settimana, è stata ufficialmente liberata. Secondo quanto riportato da alcuni funzionari iracheni, il rilascio è avvenuto a seguito della scarcerazione di alcuni membri della milizia. La medesima notizia è giunta anche dal Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio e dalla milizia stessa. Shelly Kittleson liberata in cambio della scarcerazione di alcuni membri della milizia. Rubio ha confermato la notizia in un post sui social martedì sera, dichiarandosi profondamente sollevato dal fatto «che questa cittadina americana sia ora libera». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Iraq, liberata la giornalista Shelly Kittleson. La milizia avverte: «Iniziativa che non si ripeterà»

Iraq, la giornalista americana Shelly Kittleson è stata liberataLa giornalista americana Shelly Kittleson, rapita la settimana scorsa a Baghdad, è stata liberata.

Sarebbe stata liberata la giornalista Usa Shelly Kittleson rapita in Iraq. «Ferita, è stata trasportata in ospedale»Shelly Kittleson, la giornalista americana rapita stasera a Baghdad sarebbe stata liberata durante l’intervento delle forze di sicurezza irachene.

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Iraq, rilasciata la giornalista americana Shelly Kittleson: Liberata in cambio di altri milizianiIl rilascio della giornalista americana Shelly Kittleson, avvenuto a Baghdad dopo una settimana di sequestro da parte della milizia Kataeb Hezbollah: tutti i dettagli. notizie.it

Iraq, liberata la giornalista americana Shelly Kittleson: scambio con milizianiBaghdad - Dopo sette giorni di prigionia, la giornalista statunitense Shelly Kittleson è tornata libera. La freelance americana era stata rapita lo scorso 31 ... pupia.tv

La potente milizia irachena Kataib Hezbollah, gruppo allineato all’Iran, ha annunciato il rilascio della giornalista americana Shelly Kittleson che era stata rapita il 31 marzo nel centro di Baghdad. “Abbiamo deciso di rilasciare l’imputata americana Shelly Kittles - facebook.com facebook

La milizia filo-iraniana Kataib Hezbollah dichiara che la giornalista americana Shelly Kittleson rapita a Baghdad sarà rilasciata. Sullo sfondo negoziati complessi e tensioni tra Iraq, Usa e milizie x.com