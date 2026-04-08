È stato comunicato un accordo di cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti della durata di 15 giorni, con un'intesa mediata dal Pakistan. L'accordo entrerà in vigore e durerà fino al 25 aprile. I mediatori si ritroveranno ad Islamabad il 10 aprile per discutere ulteriori dettagli e sviluppi della situazione. L'intesa mira a sospendere temporaneamente le ostilità tra le due parti.

È stato annunciato un cessate il fuoco di 15 giorni mediato dal Pakistan; dal 10 aprile i mediatori si incontreranno ad Islamabad Fonti diplomatiche e media internazionali parlano di unatregua di 15 giorni estesa a Israele e Libano. La tregua promossa dal Pakistan prevede che i mediatori inizino gli incontri ad Islamabad a partite dal prossimo 10 aprile. Il passaggio dalla guerra guerreggiata alla diplomazia avrà comeprimo effetto la riapertura dello stretto di Hormuz, dove passa circa il 20% del petrolio mondiale. Ciò consentirà una discesa immediata del costo del barile, che si rifletterà sull’intera economia mondiale. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran Usa, tregua di 15 giorni

USA-Iran: tregua di 45 giorni per evitare i bombardamentiStati Uniti, Iran e mediatori regionali stanno negoziando un cessate il fuoco di 45 giorni per interrompere le ostilità e gettare le basi per una...

Trump e Iran: tregua di 15 giorni per salvare lo Stretto di HormuzDonald Trump ha accettato di prolungare il cessate il fuoco con l’Iran per quindici giorni, accogliendo un’iniziativa promossa dal Pakistan e...

Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi

Temi più discussi: Guerra Iran-Usa, i dieci punti della proposta di pace; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Iran rifiuta tregua e invia controproposta: Insufficiente dice Trump; Trattative Usa-Iran, perché sono fallite: il nodo dell'uranio, la mediazione respinta di Egitto, Pakistan e Turchia.

Iran-Usa, stop alla guerra: tregua di 2 settimane e Stretto di Hormuz riapreTrump: Ora c'è tempo per finalizzare l'intesa. Teheran: Gli Usa hanno accettato il nostro piano ... adnkronos.com

Tregua USA-Iran a 10 punti: cosa cambia per lo Stretto di Hormuz e i mercatiTregua di due settimane tra USA e Iran: analisi delle richieste di Teheran, l'ultimatum di Trump e le conseguenze per la sicurezza, le infrastrutture e i mercati ... notizie.it

Iran, venerdì iniziano i negoziati con gli Usa a Islamabad - facebook.com facebook

Leggi qui l'articolo: ilsole24ore.com/art/crosetto-s… #Crosetto #Iran #Usa #IlSole24Ore x.com