Dopo una giornata di crescenti tensioni e un ultimatum di 90 minuti rivolto all’Iran, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua. L’annuncio è stato comunicato tramite un messaggio pubblicato sui social media, segnando una svolta improvvisa nei rapporti tra le due parti. La notizia è arrivata a pochi minuti dalla scadenza dell’ultimatum, suscitando reazioni diverse tra le varie fazioni coinvolte.

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© Cms.ilmanifesto.it - Iran, Trump annuncia una tregua

Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran "ma apra subito Hormuz", la mossa della debolezza UsaAlla fine Donald Trump ha preso la decisione che avevamo previsto su Virgilio Notizie: tregua con l’Iran per due settimane, e poi si vedrà.

Trump annuncia la tregua in Iran, sospesi i bombardamentiWashington, 7 aprile 2026 – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l’Iran riapre lo Stretto di Hormuz.

Iran, Trump annuncia stop di 5 giorni agli attacchi

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Trump frena e annuncia la tregua nel Golfo: accordo tra Stati Uniti e Iran tra diplomazia e tensioniDall’annuncio di Donald Trump al crollo del petrolio, passando per le rivendicazioni opposte di Teheran: due settimane decisive tra diplomazia, tensioni e nuovi equilibri globali ... ilgiornale.it

Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane, Teheran pronta a riaprire lo Stretto di HormuzIl Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano ha annunciato di aver accettato il cessate il fuoco e che negozierà con gli Stati Uniti in Pakistan a partire da venerdì. Intanto gli attacchi nell ... msn.com

La guerra in Iran fa crescere il prezzo del materiale vergine, che diventa meno conveniente, ma il comparto non è ancora al sicuro - facebook.com facebook

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