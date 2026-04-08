Iran Tajani scommette sulla tregua | Il petrolio scende l’Italia respira

Il ministro degli Esteri ha espresso soddisfazione per la tregua tra gli Stati Uniti e l’Iran, affermando che questa situazione ha portato a una diminuzione dei prezzi del petrolio, offrendo un sollievo all’Italia. Durante un collegamento con il Tg5, ha commentato i recenti sviluppi e sottolineato come la riduzione delle tensioni abbia avuto ripercussioni sui mercati energetici, influenzando positivamente l’economia del paese.

È soddisfatto Antonio Tajani per la tregua tra Usa e Iran. Intervenuto in collegamento con il Tg5, il ministro degli Esteri ha fatto il punto della situazione sulle evoluzioni in Medio Oriente: "Certamente è un fatto molto positivo la sospensione dei combattimenti per due settimane nella direzione di un accordo auspicabile. Noi stiamo lavorando sempre perché ci sia una soluzione pacifica di questo conflitto". La linea è chiara: prudenza, ma anche un cauto ottimismo. Quella che oggi appare come una tregua temporanea potrebbe trasformarsi in qualcosa di più strutturato, un passaggio che avrebbe ricadute non solo geopolitiche, ma anche economiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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