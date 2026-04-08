Il ministro italiano ha espresso speranza che la tregua tra Stati Uniti e Iran possa mantenersi, definendola un possibile punto di partenza. Ha aggiunto che il riprendere del conflitto avrebbe conseguenze gravi, non solo dal punto di vista economico, ma in generale. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione nella regione, mentre le parti coinvolte cercano di stabilizzare la situazione.

La tregua tra Stati Uniti e Iran “speriamo che sia l’inizio di un percorso. Se riprendesse il conflitto, sarebbe un dramma non solo economicamente parlando. Speriamo che regga la tregua nel Medio Oriente e con l’Iran, anche perché ci sono potenze nucleari” come il Pakistan. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’Associazione della Stampa estera a Roma. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Salvini: "Speriamo la tregua regga, dramma se riprendesse conflitto"

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Tutti in coda per conquistare maggiore libertà (speriamo). Voto e Iran, non vinca l'odio in séDati di affluenza molto interessanti e addirittura spiazzanti nella prima giornata di voto al referendum giustizia.

Iran, Salvini: Speriamo la tregua regga, dramma se riprendesse conflittoLa tregua tra Stati Uniti e Iran speriamo che sia l’inizio di un percorso. Se riprendesse il conflitto, sarebbe un dramma non solo economicamente parlando. lapresse.it

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