I residenti di Teheran si sono detti cauti riguardo all’accordo di cessate il fuoco di due settimane tra Iran e Stati Uniti. La speranza che gli impegni vengano rispettati è accompagnata da un atteggiamento di prudenza, mentre la notizia ha suscitato reazioni miste tra la popolazione locale. Gli abitanti della capitale seguono con attenzione gli sviluppi della situazione senza esprimere giudizi definitivi.

I cittadini di Teheran sono cauti riguardo all’accordo di cessate il fuoco di due settimane tra l’Iran e Stati Uniti. “Dipende dagli Stati Uniti, che hanno ripetutamente infranto le loro promesse e agito in malafede durante i negoziati”, sostiene un residente della capitale mentre per un taxista “è un’opportunità preziosa. Sono il popolo e il paese a continuare a soffrire”. Iran, Hegseth: "Vittoria storica, Iran decimato. Nessun presidente coraggioso come Trump" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, residenti a Teheran cauti su cessate il fuoco: "Speriamo Usa mantengano gli impegni"

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