L’Iran ha inviato agli Stati Uniti un piano di pace che prevede una tregua definitiva. Il progetto include la gestione regolamentata dello Stretto di Hormuz e la sospensione delle sanzioni economiche imposte al paese. Questa iniziativa si inserisce in un tentativo di ridurre le tensioni in una regione strategica. Fino ad ora, non ci sono state risposte ufficiali da parte degli Stati Uniti riguardo alla proposta iraniana.

L’Iran ha presentato agli Stati Uniti un piano articolato per porre fine alla guerra, proponendo una tregua definitiva che include la gestione regolamentata dello Stretto di Hormuz e l’abbattimento delle sanzioni economiche. L’iniziativa, emersa l’8 aprile 2026, mira a sostituire lo scontro militare con un percorso diplomatico strutturato. Teheran punta a una risoluzione permanente del conflitto. Per ottenerla, richiede garanzie concrete che impediscano nuovi attacchi militari e la rimozione totale dei vincoli economici che attualmente frenano la ripresa della nazione. Washington ha mostrato un’apertura al dialogo. La disponibilità americana è però condizionata a due fattori: la riapertura immediata delle rotte marittime e la certezza che l’area rimanga stabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran lancia il piano di pace: pedaggio a Hormuz e stop sanzioni

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