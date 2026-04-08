Iran la tv di Teheran | Le nostre mani restano sul grilletto | se il nemico sbaglia sarà punito

La televisione di stato iraniana ha dichiarato che le mani rimangono sul grilletto e che, se il nemico commette un errore, sarà punito. Contestualmente, è stata annunciata una tregua di due settimane nel conflitto tra il governo iraniano, gli Stati Uniti e Israele. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato trasmesso dai canali ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su eventuali condizioni o modalità della tregua.

La tv di Stato iraniana ha annunciato una tregua di due settimane nel conflitto tra Teheran, Washington e Tel Aviv. “Abbiamo ottenuto una grande vittoria e costretto l’America criminale ad accettare il nostro piano in 10 punti“, comunica un conduttore televisivo, che specifica: “Ciò non significa la fine della guerra. L’Iran accetterà il cessate il fuoco solo quando i principi contenuti nel suo piano saranno accettati”. Teheran però non smorza i toni aggressivi: “Le nostre mani restano sul grilletto. Qualora il nemico commettesse il minimo errore, esso sarà punito con tutta la forza”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, la tv di Teheran: "Le nostre mani restano sul grilletto: se il nemico sbaglia, sarà punito" Trump avverte l'Iran: "Il tempo stringe, in arrivo un'armata". Teheran: "Abbiamo il dito sul grilletto"Il tempo per sedersi al tavolo e fare un accordo sul nucleare «sta per scadere» e «il prossimo attacco sarà molto peggio» di quello di giugno, quando... Esplosioni a Teheran, danneggiato ospedale ad Ahvaz. Iran: “Colpiremo centrali elettriche, se saranno attaccate le nostre”Esplosioni sono state avvertite nelle zone centrali, orientali e occidentali della capitale iraniana Teheran e in tutto il Paese, dove sono state... Temi più discussi: Teheran: Giovani formino catene umane attorno a centrali elettriche; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Gli Usa preparano le operazioni di terra in Iran. Il monito di Teheran: 'Li aspettiamo, daremo loro fuoco'; Raid sulla tv Al Araby e su impianti energetici, Teheran al buio. Iran, la Tv di Teheran annuncia l'OK a una tregua di due settimane(LaPresse) L'Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco di due settimane avanzata dal Pakistan, a seguito di frenetici sforzi diplomatici ... stream24.ilsole24ore.com Iran, la tv di Stato: Ecco i rottami degli aerei Usa impiegati per recuperare il soldato dispersoForse il mezzo militare in volo dalla base italiana è stato usato per le ricerche dell’F15 abbattuto. Il presidente Usa: «Domani terrò una conferenza stampa ... lastampa.it Accordo Usa - Iran I 10 punti per mettere la parola fine al conflitto: https://fanpa.ge/eviFs - facebook.com facebook Stati Uniti e Iran dicono sì alla tregua di 2 settimane, guerra congelata e lo Stretto di Hormuz viene riaperto. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia per primo il sì alla proposta formulata dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, mediatore determi x.com