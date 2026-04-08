Dopo le minacce di ieri rivolte dagli Stati Uniti, la guerra in Iran si ferma per due settimane. La Casa Bianca ha annunciato la sospensione degli attacchi su Teheran e la riapertura dello Stretto di Hormuz, segnando una breve tregua nel conflitto. Le dichiarazioni di alcuni esperti indicano che questa decisione potrebbe essere interpretata come un pareggio, con una posizione favorevole a Teheran. La situazione rimane sotto stretta osservazione a livello internazionale.

La guerra in Iran si ferma per due settimane, dopo le minacce di ieri di Donald Trump – con il presidente Usa che aveva parlato di “un’intera civiltà” prossima alla morte – la Casa Bianca ha annunciato la sospensione degli attacchi su Teheran, con la conseguente riapertura dello Stretto di Hormuz. Un compromesso mediato dal Pakistan, con l’aiuto esterno della Cina che ha fatto importanti pressioni diplomatiche sulle trattative tra Washington e Teheran. Della delicata situazione ha parlato a LaPresse Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali. “ È un pareggio con un vincitore, ovvero Teheran, che non solo è riuscita a sopravvivere al regime change, ma ha anche dimostrato di poter gestire lo Stretto di Hormuz e di essere in grado di tenere testa a Stati Uniti e Israele”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la tregua dopo le minacce di Trump. Margelletti: “E’ un pareggio con Teheran vincitore”

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