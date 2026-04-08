In Iran si discute sulla stabilità della tregua menzionata dal Presidente Trump, con alcune fonti che mettono in dubbio la sua durata. Nel frattempo, l’IDF ha effettuato attacchi nel Libano, scatenando reazioni diplomatiche tra le parti coinvolte. La situazione rimane tesa, con le operazioni militari e le dichiarazioni ufficiali che alimentano un clima di incertezza nella regione.

In Iran non sembra possa essere molto durevole la tregua di cui parla il Presidente Trump. Gli attacchi dell’IDF sul Libano sono motivo di contesa diplomatica. Colpi avrebbero investito anche nostri uomini UNIFIL ai confini con lo stato dei cedri. Iran, Trump dalle minacce alla possibilità di tregua. “Stanotte un’intera civiltà morirà”. Poi Trump ha accettato una tregua di due settimane. Ma a una condizione: “Teheran deve riaprire lo Stretto di Hormuz”, ha specificato il Presidente USA nel suo post su Truth. Positiva la risposta dell’Iran. Netanyahu specifica: “Il cessate il fuoco non vale per il Libano”. L’Idf conduce su Beirut i raid più violenti dall’inizio della guerra che fanno registrare 89 morti e oltre 700 feriti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Iran, gli attacchi di Israele fanno vacillare la tregua

Guerra all’Iran, Axios: “Gli Usa sgomenti per gli attacchi di Israele agli impianti petroliferi”. Media di Tel Aviv: “Rinviata la visita di Witkoff e Kushner”Gli Stati Uniti temono che gli attacchi israeliani alle infrastrutture civili dell’Iran possano trasformarsi in un boomerang, spingendo la...

Spagna, Sanchez condanna gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'IranIl primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha condannato gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, chiedendo un immediato allentamento...

URGENTE: ATTACCO DI ISRAELE ALL’IRAN | USA IN GUERRA

Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; L’Iran vuole prendere di mira le big tech nel Golfo per aver fornito tecnologie utili agli attacchi USA; Guerra in Iran, Greenpeace chiede la fine degli attacchi in tutto il Medio Oriente.

Iran, la tregua con gli Usa in diretta: attacco all’Unifil in Libano, Tajani convoca l’ambasciatore di Israele. Teheran blocca Hormuz dopo raid IdfLe ultime news dalla guerra in Iran dopo il cessate il fuoco tra Usa, Israele e Teheran: Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza ... fanpage.it

C’è il cessate il fuoco, ma gli attacchi continuanoNonostante l'accordo tra Stati Uniti e Iran preveda che per due settimane non ci siano bombardamenti e che sia riaperto lo stretto di Hormuz ... ilpost.it

#Trump rompe la tregua con l’#Iran. Dopo aver dichiarato “stanotte morirà un’intera civiltà”, Trump dimostra ancora una volta che la sua “diplomazia” è solo teatro della paura e ricatto globale. La pace Mai esistita. E Giorgia #Meloni Fino a poco tempo - facebook.com facebook

Questa mattina la notizia della tregua in Iran sembrava l'inizio di una svolta, soprattutto per gli effetti sullo stretto di Hormuz e per la popolazione civile iraniana. Ma i raid feroci di Israele sul Libano stanno compromettendo tutto. È di queste ore la notizia che il g x.com