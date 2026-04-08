Iran Gentiloni | guerra regalo a Putin che sopravvive vendendo gas

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il conflitto in Medio Oriente rappresenta un vantaggio per il leader russo, il quale mantiene la sua posizione grazie alle entrate derivanti dalla vendita di gas e petrolio. La situazione viene descritta come un elemento che consente a Mosca di continuare la sua attività commerciale in settori chiave, nonostante le tensioni internazionali. La frase è stata pronunciata nel corso di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla natura delle dichiarazioni.

Roma, 8 apr. (askanews) – La guerra in Medioriente è “senza alcun dubbio” un regalo a Putin che “sopravvive vendendo gas e petrolio. Non solo: l’Iran ha distratto i media mondiali dalla guerra in Ucraina” e anche se “la guerra con l’Iran finisse nel giro di pochi giorni per il ritorno alla normalità ci vorranno mesi. L’Europa ha già perso mezzo punto di crescita e gudagnato l’un per cento di inflazione”. Lo afferma, in un’intervista alla Stampa, l’ex premier e commissario europeo Paolo Gentiloni. Ricomprare gas dalla Russia? “No. Al di là delle opinioni dei supporter nostrani di Putin non c’è alcun motivo per ricostruire la dipendenza da cui l’Europa si era liberata, anzi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altro che droni, Hormuz, petrolio e gas: l’acqua è l'arma che nel deserto può far vincere la guerra all’IranTeheran, 31 marzo 2026 – La guerra in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran ha ufficialmente varcato la soglia della sicurezza civile, trasformando...

Guerra in Iran, folla a Teheran per il discorso di Khamenei. Telefonata Trump-Putin: “Guerra quasi finita”La tensione in Medio Oriente resta altissima mentre il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi.

Temi più discussi: Paolo Gentiloni: La guerra è una catastrofe per l’Europa, per ora fatto solo un regalo a Putin; Iran, filosofo Goodman: Temo il disastro di un risultato a metà - Geagency; Oro, prezzo a 4853 dollari/oncia (+2,57%). Bene argento e platino - Geagency; Voli e guerra in Iran, rimborso a rischio se l’aereo non parte per forza maggiore.

Iran, Gentiloni: guerra regalo a Putin che sopravvive vendendo gasRoma, 8 apr. (askanews) - La guerra in Medioriente è 'senza alcun dubbio' un regalo a Putin che 'sopravvive vendendo gas e petrolio. Non solo: ... notizie.tiscali.it

IRAN, GENTILONI: CONFLITTO REGALO A PUTINRoma, 8 apr – Mentre parliamo non sappiamo che notte avremo avuto alle spalle. Mi auguro solo che Trump eviti escalation e proclami al più presto il suo mission accomplished. Lo afferma l'ex premier ... 9colonne.it

Gli Stati Uniti in Iran hanno raggiunto "tutto ciò che volevamo ottenere sul piano militare" e si è trattato di "una vittoria totale da quel punto di vista e da ogni altro punto di vista". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con l'emittente britannica - facebook.com facebook

#Ucraina "Accogliamo con favore l'accordo tra Trump" e l' #Iran. "La risolutezza americana funziona". È "giunto il momento di una risolutezza sufficiente a costringere Mosca a cessare il fuoco e a porre fine alla guerra", così il ministro degli Esteri di Kiev, Sybi x.com