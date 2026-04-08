Da Budapest, il vicepresidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione con l’Iran, definendo la tregua attuale come fragile e sottolineando che gli iraniani sono più abili nei negoziati rispetto all’uso della forza. La discussione riguarda le tensioni nella regione dello Stretto di Hormuz, dove le parti stanno cercando di gestire i loro rapporti, ma la stabilità rimane precaria e soggetta a sviluppi futuri.

Da Budapest, il vicepresidente Usa Vance parla di una “Tregua fragile con l’Iran su Hormuz”. Poi attacca l’Europa sull’Ucraina: critiche ai leader ma apprezzamenti per Meloni e Orban Iran e Usa sono momentaneamente in tregua. Il vicepresidente degli Stati Uniti,JD Vance, intervenendo al Mathias Corvinus Collegium di Budapest, think tank vicino al governo ungherese diViktor Orban, ha commentato questa svolta dicendo: “Gli iraniani hanno accettato di riaprire loStretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti hanno accettato di fermare gli attacchi. Questa è la base dellatregua fragileche abbiamo in questo momento”. Vance ha sottolineato come lasituazione resti delicata, pur evidenziando un primo spiraglio diplomatico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran e Usa in tregua, Vance: ‘Gli iraniani sono negoziatori migliori di quanto siano combattenti’

Tensioni tra USA e Iran, Trump: “I negoziatori iraniani temono per la loro vita” ma arriva la smentitaABBONATI A DAYITALIANEWS Trump: “I negoziatori iraniani temono per la loro vita” Durante una cena di raccolta fondi del Comitato repubblicano per il...

Leggi anche: "Negoziatori pessimisti su accordo Usa-Iran"

Trump e le minacce agli impianti iraniani. Gli Usa valutano l'invio di migliaia di soldati

Temi più discussi: Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump; Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli Usa; Allo scadere dell’ultimatum Iran e USA trovano un accordo per due settimane di tregua; Tregua Iran-Usa, il piano in 10 punti di Teheran che apre uno spiraglio per la fine del conflitto.

Iran-Usa, sì a tregua di 2 settimane: venerdì colloqui in Pakistan - DirettaTregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Oggi, 8 aprile 2026, scatta lo stop alla guerra. Donald Trump ha annunciato nella notte il sì al cessate il fuoco, a patto che lo Stretto di Hormuz veng ... adnkronos.com

Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane. Se l'accordo non è buono si torna in guerra». Riaperto lo Stretto di HormuzGuerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... leggo.it

Iran dopo la tregua, parla l'attivista Moshir Pour: "La popolazione è di nuovo sola, la repressione riprenderà ancora più legittimata" x.com

Trump dopo il cessate il fuoco con l’Iran: «Se l’accordo non è buono torniamo in guerra» Il presidente Usa celebra la tregua come «successo totale», mentre analisti avvertono che il vero test sarà la trasformazione dell’intesa temporanea in un accordo stabile - facebook.com facebook