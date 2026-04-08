A meno di due ore dalla scadenza stabilita dalla Casa Bianca, Donald Trump appariva sulla soglia di dare il via a un intervento militare su larga scala contro obiettivi iraniani. In questo scenario, le decisioni di uffici governativi, insieme alle azioni di altri attori internazionali, hanno contribuito a bloccare l’operazione. Le dinamiche di questa crisi sembrano coinvolgere anche la Cina e le posizioni adottate da altri paesi.

A meno di due ore dalla scadenza fissata dalla Casa Bianca, Donald Trump sembrava pronto a ordinare un attacco su larga scala contro infrastrutture iraniane. Nei giorni precedenti aveva evocato scenari di “completa demolizione” di ponti e centrali elettriche, arrivando a suggerire che “un’intera civiltà” avrebbe potuto essere cancellata. Parole che avevano portato alcuni a immaginare l’evocazione dell’uso dell’arma atomica. Poi, all’improvviso, la svolta: un cessate il fuoco di due settimane, costruito su una proposta iraniana in dieci punti definita dallo stesso presidente “una base negoziale praticabile”. T.a.c.o. Tuesday? Il passaggio dal brinkmanship alla de-escalation non è stato il risultato lineare della pressione militare americana. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, così Vance e la Cina hanno fermato Trump

La riunione con Netanyahu, i dubbi della Cia e le parole di Vance: così Trump ha deciso sull’IranMentre si attende di capire se l’apertura dell’Iran alla proposta del Pakistan disinnescherà l’ultimatum al regime iraniano lanciato da Donald Trump,...

"Trump non vuole guerra lunga". Iran, la promessa di VanceNon c'è il rischio che gli Stati Uniti rimangano impantanati in un conflitto prolungato in Iran.

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Tra Usa e Iran è tregua. I punti dell'accordo, il sollievo del mondo. Il nodo LibanoDonald Trump ha accettato di sospendere i bombardamenti e gli attacchi all'Iran per due settimane, a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicu ... avvenire.it

I (trionfali) 10 punti della proposta dell'Iran. L'arricchimento dell'uranio c'è solo nella versione in farsiIn lingua inglese invece scompare il riferimento al programma nucleare. Considerati da Trump una base praticabile su cui negoziare, ma includono ... huffingtonpost.it

Trump opta per una tregua con l'Iran: il petrolio cala, ma i prezzi alla pompa restano alti. Elettrico sempre più conveniente https://auto.everyeye.it/notizie/tregua-iran-crollare-prezzo-petrolio-scenderanno-benzina-diesel-870287.htmlutm_medium=Social&u - facebook.com facebook

Temo che ci sia chi si sta illudendo. #Iran e #Usa non hanno raggiunto un accordo su nulla, ma proprio nulla. Al momento non hanno raggiunto alcun accordo sulle questioni fondamentale (nucleare, missili balistici, sanzioni, ecc.) In realtà nessuna delle due p x.com