Recentemente sui social sono diventati virali dei video in stile Lego che criticano l’ex presidente degli Stati Uniti, raggiungendo un miliardo di visualizzazioni. Questi contenuti, caratterizzati da personaggi di plastica in stile cartoon, vengono condivisi con grande frequenza, suscitando discussioni online. Le origini di questi video sono ancora sconosciute, ma si tratta di un fenomeno che coinvolge creatori anonimi e gruppi attivi nel mondo digitale.

La guerra moderna non si combatte più solo con i missili balistici, ma con piccoli personaggi di plastica in stile cartoon. L’ Iran ha lanciato una massiccia offensiva digitale che utilizza l’estetica dei mattoncini Lego per veicolare messaggi di distruzione e propaganda politica. Non si tratta di un singolo esperimento isolato, ma di una serie coordinata di video virali che, attraverso l’ intelligenza artificiale e una grafica che imita fedelmente il ritmo cinematografico di The Lego Movie, hanno invaso le piattaforme social globali, creando un caso diplomatico e tecnologico senza precedenti. Il Truman Show dei mattoncini e la minaccia globale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, chi c’è dietro ai video da 1 miliardo di clic (in stile Lego) che demoliscono Trump

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Iran risponde al fuoco "social"? Diffuso un video in stile The Lego Movie con Trump, Netanyahu e SatanaDopo i video rilasciati dalla Casa Bianca, arriva un cortometraggio animato in stile The Lego Movie online, con una narrazione fortemente polemica...

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Italia ripescata? Chi c'è dietro la decisione (se l'Iran si ritira), quale organo della Fifa sceglie e il rischio appelloTutto nelle mani di 37 membri. L'ipotesi (seppur remota, se non quasi fantascientifica) di un ripescaggio dell'Italia ai mondiali passa da una speciale commissione della FIFA. ilmessaggero.it

Guerra in Iran, cosa c'è dietro il passo indietro di Trump su TeheranSecondo il Wall Street Journal quindi, il cambiamento nella posizione di Trump sarebbe arrivato dopo una serie di colloqui a porte chiuse, tramite intermediari mediorientali, che avrebbero alimentato ... tg24.sky.it

Nel caos mondiale seguito all’intervento americano e israeliano in Iran, e che ieri ha visto una decisa schiarita con l’apertura di Donald Trump a una tregua e il crollo dei prezzi del petrolio, l’Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti ne - facebook.com facebook

Iran: ecco perché Trump non ha attaccato Iran-Usa, come si è arrivati alla tregua x.com