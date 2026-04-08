A settembre potrebbe arrivare il primo smartphone pieghevole di Apple, con un nome ancora da definire, come iPhone Fold o iPhone Ultra. La presentazione è prevista in concomitanza con il lancio dei nuovi modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. La produzione di questo dispositivo presenta alcune sfide tecniche e logistiche che potrebbero influenzare i tempi di uscita. La società sta lavorando per rispettare la data annunciata, nonostante le difficoltà incontrate.

Apple punta al lancio del suo primo smartphone pieghevole, potenzialmente chiamato iPhone Fold o iPhone Ultra, per settembre, in concomitanza con l’uscita dei modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Il progetto di Cupertino sta attraversando una fase di forti contrasti tra diverse fonti. Mentre alcuni report parlano di ostacoli produttivi che potrebbero spostare la data di debutto di diversi mesi, Mark Gurman sostiene che la tabella di marcia sia rispettata e coerente con il consueto calendario autunnale dell’azienda. Queste divergenze informative hanno avuto un impatto immediato sui mercati finanziari. La notizia di possibili ritardi produttivi ha infatti causato un calo del valore delle azioni della società in Borsa, spingendo fonti interne a far trapelare versioni più rassicuranti per stabilizzare la situazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone Fold: tra sogni di settembre e i rischi della produzione

iPhone Fold: debutto a settembre tra sfide tecniche e pochi pezziApple lancerà il suo primo smartphone pieghevole a settembre, insieme ai nuovi modelli di iPhone, nonostante le difficoltà produttive che potrebbero...

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