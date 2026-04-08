Io e B che vuole tornare in carcere

Una ragazza di 29 anni ha espresso il desiderio di tornare in carcere, spiegando che per lei la libertà potrebbe non essere una condizione desiderata. La sua scelta ha suscitato attenzione tra gli operatori e gli addetti ai lavori, che stanno cercando di capire le motivazioni dietro questa decisione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sui percorsi di recupero e sulle difficoltà di reinserimento.

«Perché una ragazza di 29 anni vuole tornare dentro. Perché la libertà potrebbe non essere il desiderio di tutte, ma soprattutto non è il punto di partenza della vita di tutti» Nata a Roma nel 1988, su Instagram è Cucinare Stanca: mentre cucina parla di tutt’altro, dalla chirurgia estetica alla mitologia greca. È una firma di Cook, l’inserto mensile del Corriere della Sera. Ha scritto tre libri: Cucinare Stanca (Giunti, 2021), Cucinava sempre (Mondadori, 2023), Il Dolce. Basi e ricette di pasticceria (Gribaudo, 2025). «Ti va di conoscerla? Secondo me andreste d’accordo, ha un caratteraccio, ma credo che potreste fare qualcosa insieme, è brava in cucina». 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Io e B, che vuole tornare in carcere Leggi anche: Il papà del ragazzo ricoverato: «Manfredi ci ha detto che ci vuole bene. E che vorrebbe tornare a scuola subito» Leggi anche: Juve-Kolo Muani a oltranza: non è il 9 che vuole Spalletti, ma può fare tutto. E smania per tornare