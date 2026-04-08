Investito in bici sulla strada provinciale | 68enne trasportato in ospedale

Un uomo di 68 anni è stato investito mentre pedalava lungo la strada provinciale tra Lanciano e Fossacesai. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi e il ciclista, residente a Santa Maria Imbaro, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Investito mentre percorre in bicicletta la strada provinciale Lanciano-Fossacesai. È un uomo di 68 anni, residente a Santa Maria Imbaro, la persona rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 8 aprile.Intorno alle 13 l'uomo percorreva in sella a una bicicletta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Incidente a Torino Pozzo Strada: uomo investito da un'auto, è stato trasportato in ospedaleUn incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Trapani a Torino. Tragedia a Barzana: muore a 18 anni investito in bici sulla provincialeTragedia nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio a Barzana dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito. Temi più discussi: Investito da un’auto mentre è in bici: grave un uomo; Travolto da un'auto mentre si trova in bici: trasportato con l'elisoccorso al Bufalini in gravi condizioni; Attraversa la strada in bici: investito da un'auto; Investito nel Piacentino, stava attraversando i binari in bici. Disagi sulla rete ferroviaria anche a Parma. Garlasco in Tv, il gatto investito da Sempio e la nuova ipotesi sulla bicicletta. Panicucci: Non aveva problemi a lasciarla lìAmpio spazio dedicato a Garlasco a Mattino Cinque martedì 7 aprile 2026, in merito a un incidente di Sempio e a una nuova teoria sulla bicicletta davanti casa Poggi ... libero.it Investito nel Piacentino, stava attraversando i binari in bici. Disagi sulla rete ferroviaria anche a ParmaLa persona investita da un treno nel Piacentino era un uomo, travolto e ucciso mentre attraversava in bicicletta la linea ferroviaria Piacenza-Parma, nella zona Est della città. La vittima, deceduta s ... gazzettadiparma.it Lutto per Claudio Lauretta Il padre è morto investito da un furgone - facebook.com facebook Biasin: “Nell’ultimo anno il Milan ha investito su Gimenez, Fullkrug e Nkunku, ma ha ottenuto zero risultati” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com