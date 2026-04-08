Nel pomeriggio di oggi a Castellaneta Marina, un gruppo di giovani è stato investito da un’auto dopo una lite. L’incidente si è verificato mentre alcuni ragazzi cercavano di difendere una ragazza coinvolta nella discussione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e alcuni dei giovani sono rimasti feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui motivi dello scontro.

Sarebbe nata dal tentativo di difendere una ragazza la sequenza culminata nell’investimento di un gruppo di giovani a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, nel pomeriggio di Pasquetta con il ferimento di sei di loro, due dei quali più gravi. È questa, in sintesi, la versione fornita dalle vittime e dai ragazzi presenti al momento dei fatti, ora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto. Il bilancio dell’episodio è pesante: sei ragazzi feriti, uno dei quali in condizioni più gravi. Ad avere la peggio è stato un 16enne, soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, dove resta ricoverato in prognosi riservata, pur non essendo considerato in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Investiti da un'auto dopo la lite per difendere una ragazza, sei feriti

Ragazza accoltellato per difendere la fidanzata da una rapina: ferito al petto e alla spallaErano nell’auto insieme quando sono stati aggrediti da due rapinatori a volto coperto in via Calastro, a Torre del Greco (Napoli).

Militare americano accoltellato dopo una lite per una ragazza, sette indagatiL'episodio di violenza la sera del 28 dicembre a Conegliano, all'esterno di un locale.

Temi più discussi: Ventisette vittime sulle strade a Pasqua, muore un giovane calciatore a Roma; Gioco tra amici finisce male: cinque ragazzi investiti da un'auto, due sono gravi; Investito da un’auto mentre è in bici: grave un uomo; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale.

Castellaneta Marina, auto travolge sei giovani dopo una lite: uno è graveDopo l’impatto, il ragazzo ha abbandonato l’auto sul posto e si è allontanato a piedi. Successivamente è stato individuato nella mattinata seguente presso il pronto soccorso, dove si era recato. Ai ... giornaledipuglia.com

Pasquetta di lavoro per 118 e Soccorso alpino: 5 ragazzi travolti da un’auto a Brenzone, cadute e crisi sui sentieriPasquetta intensa per gli operatori del 118 di Verona: auto investe 5 pedoni a Prada, crisi di panico e cadute sui sentieri. veronaoggi.it

Momenti di terrore nel pomeriggio di Pasquetta a Castellaneta Marina, dove sei giovani, di età compresa tra 16 e 20 anni, sono stati investiti da un’auto dopo una lite. Uno dei ragazzi è in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito, il conducente, un giov - facebook.com facebook

Zazzaroni: “Costantemente investiti da idiozie social. Non vi bastano ex calciatori che…” x.com