Intitolazioni | Calci omaggia il volontariato e quattro suoi figli

Tra il 7 marzo e il 7 aprile, nel comune di Calci, si sono svolti eventi dedicati al volontariato, con le celebrazioni di intitolazioni a quattro persone considerate figure di rilievo nel settore. Le cerimonie sono state organizzate in diverse location del paese, coinvolgendo amministratori e cittadini. Le intitolazioni hanno reso omaggio a figure che hanno contribuito attivamente alla comunità, ricevendo riconoscimenti pubblici durante le iniziative.

Calci (PI), 8 aprile 2026 – Tra lo scorso 7 marzo e la giornata di ieri, martedì 7 aprile, il Comune di Calci ha reso effettive le intitolazioni decise da tempo dalla Giunta comunale, per rendere omaggio al Volontariato e per ricordare quattro persone care alla comunità della Valgraziosa: Piero Elter, Alvaro Cai, Andrea Pardini e Maria Teresa Dal Canto, per tutti la “Luciaia”. Al Volontariato è stato intitolato, alla presenza delle associazioni del territorio, il piazzale da poco realizzato in area San Vito, di fronte alla nuova scuola media Giunta Pisano; mentre a Piero Elter, presenti i familiari e l'Anpi, è stata intitolata l’area di sosta recentemente riqualificata a Castelmaggiore, in località Fienilaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intitolazioni: Calci omaggia il volontariato e quattro suoi “figli” Roma celebra i suoi “Figli Migliori”: dal giornalismo al volontariato, ecco tutti i premiatiAl Tempio di Adriano, nella sede della Camera di Commercio di Roma, si è tenuta una delle cerimonie più sentite dedicate all’impegno civico e al... Leggi anche: Umberto Bossi è morto: ma chi sono i suoi quattro figli: Riccardo, Renzo, Roberto ed Eridano