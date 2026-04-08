Sono stati annunciati interventi straordinari di breve periodo per migliorare l’autonomia energetica. Si discute di possibili misure temporanee che mirano a ridurre la dipendenza dalle fonti esterne. In parallelo, si parla di un possibile ritorno al telelavoro nel 2026, con analogie che ricordano le targhe alterne degli anni Settanta, anche se gli esperti considerano tali confronti più suggestivi che realistici.

Il telelavoro del 2026 come le targhe alterne degli anni Settanta, ma le analogie con quanto accaduto mezzo secolo fa sono più suggestione che realtà secondo gli esperti. Se nei prossimi mesi gli aerei non dovessero decollerare, non sarebbe tanto per l’assenza di rifornimenti di carburante, ma perché non ci sarebbe energia necessaria a un adeguato funzionamento dei software. Lo sottolinea anche Andrea Beretta Zanoni (nella foto), economista, docente dell’Università degli Studi di Verona, tra gli autori dello storico osservatorio Scenari e tendenze di Confindustria Brescia e Camera di Commercio Brescia. "Chiaro che in un momento di emergenza, si usano strumenti di emergenza – spiega –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Interventi straordinari di breve periodo. Autonomia energetica il vero obiettivo"

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