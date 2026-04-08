Interrail via al clic day per i 18enni che vogliono viaggiare in treno in Europa | in palio 40 mila biglietti gratuiti
A partire dalle 12 di oggi, mercoledì 8 aprile, sono aperte le candidature per il clic day di DiscoverEU, l’iniziativa europea rivolta ai ragazzi di 18 anni che vogliono viaggiare in treno in Europa. Per partecipare, i giovani devono compilare il modulo online e in palio ci sono 40 mila biglietti gratuiti. La selezione si svolge attraverso un sistema di sorteggio tra le domande ricevute.
Dalle 12 di oggi, mercoledì 8 aprile, via alle candidature per il pass gratuito DiscoverEU, iniziativa Ue legata a Erasmus+. In palio 40mila biglietti per viaggiare in treno in Europa, destinati ai nati tra luglio 2007 e giugno 2008. È possibile inviare le domande online entro le 12 del 22 aprile 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Interrail, 40mila pass gratis ai 18enni per viaggiare in Europa: tutto quello che c’è da sapere - facebook.com facebook