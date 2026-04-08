Interrail via al clic day per i 18enni che vogliono viaggiare in treno in Europa | in palio 40 mila biglietti gratuiti

A partire dalle 12 di oggi, mercoledì 8 aprile, sono aperte le candidature per il clic day di DiscoverEU, l’iniziativa europea rivolta ai ragazzi di 18 anni che vogliono viaggiare in treno in Europa. Per partecipare, i giovani devono compilare il modulo online e in palio ci sono 40 mila biglietti gratuiti. La selezione si svolge attraverso un sistema di sorteggio tra le domande ricevute.