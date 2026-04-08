Fino al 22 aprile sono aperte le candidature per ottenere uno dei 40.000 biglietti Interrail gratuiti rivolti ai diciottenni, che permetteranno di viaggiare in treno attraverso vari Paesi europei. L’iniziativa mira a offrire ai giovani l’opportunità di scoprire il continente attraverso percorsi ferroviari, con il fine di favorire l’esplorazione e la mobilità tra gli studenti. La richiesta può essere presentata online, seguendo le modalità indicate sul sito ufficiale.

Aperte fino al 22 aprile le candidature per 40mila biglietti Interrail gratuiti destinati ai diciottenni per esplorare l’Europa in treno. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Interrail, 40mila biglietti di treni gratis ai 18enni per viaggiare in Europa: oggi il click dayRoma, 8 aprile 2026 – Da oggi e fino al 22 aprile sono aperte le candidature sulla piattaforma Discover EU per assegnare pass di viaggio e carte di...

Interrail, al via il click day per soli 18enni: biglietti gratis per viaggiare in Europa. Ecco i requisiti e come fareL’Unione europea riapre le selezioni per DiscoverEU, il programma che offre ai diciottenni la possibilità di scoprire l’Europa in treno viaggiando...

Interrail, 40mila biglietti gratis ai 18enni per viaggiare in Europa

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Interrail, 40mila biglietti gratis ai 18enni per viaggiare in Europa: oggi il click dayDalle 12 di mercoledì 8 aprile è possibile presentare le candidature sul portale dedicato. L’iniziativa di Discover Eu rivolta ai neo maggiorenni europei ... repubblica.it

Interrail, 40mila biglietti gratis per viaggiare in treno in Europa: via al clic day, i requisiti e come fare domandaBiglietti gratuiti per viaggiare per un massimo di 7 giorni nell'arco di un mese tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre ... msn.com

ANSA.it. . L'Ue offre 40.000 biglietti Interrail gratis per i giovani nati nel 2007 #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/short_video/2026/04/08/lue-offre-40.000-interrail-gratis-per-i-giovani-nati-nel-2007_df37d6dc-e9b5-4335-a9e9-627dce3fc8e8.html - facebook.com facebook

Interrail, al via il bando per i giovani per girare l'Ue in treno gratis. Si chiama DiscoverEu, il progetto rivolto a chi è nato tra il 2007 e il 2008 #ANSA ow.ly/Gf7q50YFMax x.com