Intercettazioni illegali a Stefano Esposito ex senatore Pd | pubblico ministero di Torino Gianfranco Colace condannato sarà trasferito

A Torino, il pubblico ministero Gianfranco Colace, coinvolto nelle intercettazioni illegali a Stefano Esposito, ex senatore del Partito Democratico, è stato condannato e successivamente trasferito. La Corte di Cassazione, nell’aprile 2026, ha confermato la decisione, respingendo i ricorsi presentati da Colace e Minutella, rendendo così definitiva e esecutiva la sentenza nei loro confronti.