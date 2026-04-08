Intercettazioni illegali a Stefano Esposito ex senatore Pd | pubblico ministero di Torino Gianfranco Colace condannato sarà trasferito
A Torino, il pubblico ministero Gianfranco Colace, coinvolto nelle intercettazioni illegali a Stefano Esposito, ex senatore del Partito Democratico, è stato condannato e successivamente trasferito. La Corte di Cassazione, nell’aprile 2026, ha confermato la decisione, respingendo i ricorsi presentati da Colace e Minutella, rendendo così definitiva e esecutiva la sentenza nei loro confronti.
Aggiornamento aprile 2026. La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Colace e Minutella, confermando i provvedimenti nei loro confronti, che dunque diventato definitivi ed esecutivi. “Oggi la legge ha fatto il suo corso, ma la giustizia è un'altra cosa” ha commentato l'ex senatore Stefano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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