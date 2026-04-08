Inter U23 Trento 2-1 | Spinaccé e Zuberek firmano il successo e spazzano via definitivamente la crisi nerazzurra!

L’Inter Under 23 ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Trento, con i gol di Spinaccé e Zuberek. Si tratta del secondo risultato positivo consecutivo per la squadra, che ha concluso una serie di risultati negativi. La partita si è giocata in una giornata in cui l’Inter ha dimostrato di aver superato le difficoltà recenti.

di Paolo Moramarco Inter U23 Trento, 2-1: Spinaccé e Zuberek firmano il secondo successo consecutivo, scacciano definitivamente la crisi nerazzurra!. Successo importante per l’ Inter U23 che all’ U-Power Stadium di Monza si impone 2-1 in casa del Trento nel recupero della 34ª giornata del girone A di Serie C, mantenendo vive le speranze playoff. Per la squadra di Vecchi si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello contro la Pro Vercelli, che fa dimenticare un periodo di astinenza dai 3 punti durato 10 partite. A decidere l’incontro ci pensano Spinaccè e Zuberek su calcio di rigore, mentre per il Trento Pellegrini ha provato a riaprire senza successo il match al 75?. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23 Trento, 2-1: Spinaccé e Zuberek firmano il successo e spazzano via definitivamente la crisi nerazzurra! Pro Vercelli Inter U23, Stefano Vecchi torna al successo: Amerighi e Alexiou firmano lo 0-2 esternodi Lorenzo VezzaroPro Vercelli Inter U23, i nerazzurri ritrovano i tre punti dopo dieci turni: secondo il tabellino del match la sfida si è decisa... Leggi anche: Trento, rinviata la sfida con l’Inter U23: si giocherà l’8 aprile Temi più discussi: Inter - Trento; Tabellino partita Trento vs Inter U23; Inter Under 23-Trento: formazioni, dove vederla in tv e streaming; INTER U23-TRENTO, ARBITRA DI CICCO DI LANCIANO. L'Inter U23 batte il Trento e sogna i play-off: a Monza finisce 2-1 con i gol di Spinaccé e ZuberekBella vittoria casalinga per l'Inter U23, che supera il Trento 2-1. I nerazzurri hanno iniziato bene, in un primo tempo piuttosto scialbo dal punto di vista delle occasioni. Al ... fcinternews.it Diretta | Inter U23 Trento (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Spinaccé! (oggi 8 aprile 2026)Diretta Inter U23 Trento streaming video tv, oggi mercoledì 8 aprile 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net Serie C, Inter U23-Trento 1-0 (15' Spinaccè) Inter Under 23 in vantaggio. Assist perfetto di Cocchi, Spinaccè torna al gol x.com LIVE Serie C, Inter U23-Trento 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia! Segui qui la diretta testuale dell'incontro https://www.fcinter1908.it/cronaca-live/serie-c-inter-u23-trento/ - facebook.com facebook