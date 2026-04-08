A sette giornate dalla conclusione del campionato, si torna a parlare della sfida tra Inter e Napoli per la conquista dello Scudetto. La partita tra le due squadre si ripropone come un momento chiave nella lotta al primo posto, con entrambe le formazioni impegnate a mantenere o migliorare la propria posizione in classifica. La rivalità tra le due squadre si rinnova dopo una stagione, sottolineando l’importanza di questo incontro nel percorso verso il titolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un duello che si ripete. A distanza di una stagione, la sfida per il titolo torna a vedere protagoniste Inter e Napoli, ancora una volta al centro della corsa Scudetto. Se lo scenario ricorda quello dell’anno scorso, le condizioni attuali sono però molto diverse. Oggi l’Inter guida la classifica con maggiore solidità, mentre il Napoli resta inseguimento ma pienamente in corsa, pronto a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo. La classifica cambia gli equilibri. Rispetto alla passata stagione, la differenza principale è il margine: i nerazzurri possono contare su un vantaggio di +7 punti, decisamente più ampio rispetto al +3 che avevano nello stesso periodo l’anno precedente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Inter-Napoli, lotta Scudetto: calendario a confronto a 7 dalla fine

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Il calendario di Inter, Milan e Napoli: la lotta scudetto è ancora aperta?Dopo la 30esima giornata la classifica recita Inter a 69 punti, Milan a 63, Napoli a 62.

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