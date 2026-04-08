Intelligenza Artificiale per sanità e sicurezza | gli emiliano-romagnoli promuovono la tecnologia se governata dagli enti

Negli ultimi tempi, l’intelligenza artificiale si sta affermando sempre di più anche nel settore sanitario e della sicurezza, con iniziative promosse da enti pubblici della regione. Questa tecnologia, che un tempo sembrava riservata a ambienti di ricerca o di fantasia, sta ora trovando applicazioni concrete e quotidiane, influenzando le modalità di intervento e gestione in vari ambiti. La sua presenza si fa sentire più che mai nelle attività pubbliche e nei servizi destinati ai cittadini.

L'intelligenza artificiale ha smesso di essere un argomento riservato esclusivamente ai laboratori di ricerca o agli appassionati di fantascienza, irrompendo con prepotenza nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro e nelle dinamiche sociali di tutti i giorni. Per comprendere come questa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Intelligenza artificiale, per gli emiliano-romagnoli sì all’uso per sicurezza, sanità e istruzione: l’indagineParenti e amici fonte principale sul tema per i cittadini, seguita da tv, social network, stampa cartacea e web. Intelligenza artificiale, sì all’utilizzo per sicurezza, sanità e istruzioneL’intelligenza artificiale? Gli emiliano-romagnoli la vorrebbero applicare principalmente al campo della sicurezza, della medicina e dell’istruzione. Temi più discussi: L'Intelligenza artificiale in sanità: il paradosso dell'invisibilità necessaria; Intelligenza artificiale, per gli emiliano-romagnoli sì all’uso per sicurezza, sanità e istruzione: l’indagine; Sanità, all’Ospedale di Bergamo intelligenza artificiale e automazione; Sanità e intelligenza artificiale: entro il 2029 arriva lo spazio europeo dei dati sanitari. L’intelligenza artificiale nella medicina siciliana e nazionale: oltre l’hype, tra cura, dati e governo del sistemaC’è un’immagine che chi lavora nella sanità conosce bene: il tempo che manca. Manca negli ambulatori, nei percorsi della cronicità, nella ricostruzione delle storie cliniche, nella fatica quotidiana d ... blogsicilia.it Sanità e innovazione, l’intelligenza artificiale entra nelle corsie: confronto tra espertiAl convegno dell’Ordine delle professioni infermieristiche è stato sviluppato un focus su opportunità e limiti dell’Ai a supporto degli infermieri ... agrigentonotizie.it Ovviamente tutti penserebbero all'intelligenza artificiale. E invece no, questo si è davvero rivolto all'Iran con di fianco un pupazzo di un coniglietto di Pasqua. - facebook.com facebook Sanità, la Regione ora prova con l’intelligenza artificiale: Decaro commissaria la gestione della spesa x.com