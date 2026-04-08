Incontro in Provincia per la costituzione degli Atem del Gas

Nella sede della Provincia si è tenuto un incontro convocato dal Presidente per discutere la costituzione dei nuovi ATEM del gas. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e dei gestori del servizio, con l’obiettivo di fare il punto sulla definizione degli ambiti territoriali minimi. La discussione si è concentrata sulle procedure da seguire e sui tempi previsti per l’attuazione delle nuove delimitazioni.

Si è svolta presso la sede della Provincia l’importante riunione convocata dal Presidente Luca Di Stefano per fare il punto sulla costituzione dei nuovi ATEM (Ambiti Territoriali Minimi) del gas. L'incontro ha registrato una partecipazione totale del territorio e molti primi cittadini erano. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Interrogazione sullo stato della gara per la distribuzione del gas nell’Atem Terni: "La corretta e tempestiva conclusione dell’iter è fondamentale"Nel suo intervento, Orsini ha richiamato il quadro normativo nazionale che prevede la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Minimi...

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