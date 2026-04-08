Incontro e serata aperitivo-film per ' Intelligenza artificiale e città del futuro'

Venerdì 10 aprile alle 17, l'Università di Pisa organizza un evento dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e sviluppo urbano. La serata prevede un aperitivo e la proiezione di un film, offrendo l'opportunità di approfondire le tematiche legate alle innovazioni tecnologiche nelle città del futuro. L'iniziativa fa parte di Geonight 2026 e si svolge in un contesto di confronto tra esperti e pubblico.

Sarà dedicato al rapporto tra tecnologia e sviluppo urbano l'evento 'Intelligenza artificiale e città del futuro' organizzato dall'Università di Pisa per la Geonight 2026 e in programma venerdì 10 aprile alle 17.30 al Cinema Arsenale (in Vicolo Scaramucci 2 a Pisa). Promossa a livello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

“Vendere nel futuro: tecniche, emozioni e Intelligenza artificiale”: incontro pubblicoBRINDISI – In un mercato in costante evoluzione, la capacità di coniugare l’empatia umana con le potenzialità dell’Intelligenza artificiale...

Dal primo personal computer al futuro dell’Intelligenza Artificiale: l'incontro al “Buonarroti” di CasertaL’iniziativa, fortemente voluta dalla nuova dirigente scolastica Anna Dello Buono, è realizzata in collaborazione con il Centro Studi e Alta...

Kling 3.0 ha appena cambiato il video con intelligenza artificiale

Temi più discussi: Aperitivi, tapas, buona musica: ?i locali top degli universitari a Milano. La mappa e il calendario; Florence Cocktail Week 2026: a Firenze la mixology celebra 10 anni di talento e bere consapevole; Aperitivo con delitto Fitness, l'ultima lezione; Aperitivo in sicurezza.

Salvini in città: incontro coi militanti e serata allo Sferisterio per MacbethQuesta sera il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sarà a Macerata, dopo aver fatto tappa durante il giorno a Pesaro, Fano e Senigallia. ilrestodelcarlino.it

Voci che rompono il silenzio, al Belleri per una serata arriva il Femme FestUna serata di incontro, ascolto e consapevolezza per affrontare il tema della violenza di genere attraverso testimonianze, strumenti giuridici e ... piacenzasera.it

Querele temerarie alla stampa, serve una legge che scoraggi. L'incontro con la Segretaria nazionale della FNSI Costante Leggi qui - https://www.ilriformista.it/querele-temerarie-alla-stampa-serve-una-legge-che-scoraggi-lincontro-con-la-segretaria-nazionale- - facebook.com facebook

Frana di Petacciato, A14 ancora chiusa, oggi incontro a Roma x.com