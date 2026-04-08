Incontro e serata aperitivo-film per ' Intelligenza artificiale e città del futuro'

Venerdì 10 aprile alle 17, l'Università di Pisa organizza un evento dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nello sviluppo delle città del futuro. La serata prevede un aperitivo seguito dalla proiezione di un film, con l’obiettivo di esplorare come le nuove tecnologie influenzano il modo in cui le aree urbane si evolvono. L’iniziativa fa parte delle attività di Geonight 2026.

Sarà dedicato al rapporto tra tecnologia e sviluppo urbano l'evento 'Intelligenza artificiale e città del futuro' organizzato dall'Università di Pisa per la Geonight 2026 e in programma venerdì 10 aprile alle 17.30 al Cinema Arsenale (in Vicolo Scaramucci 2 a Pisa). Promossa a livello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

“Vendere nel futuro: tecniche, emozioni e Intelligenza artificiale”: incontro pubblicoBRINDISI – In un mercato in costante evoluzione, la capacità di coniugare l’empatia umana con le potenzialità dell’Intelligenza artificiale...

Kling 3.0 ha appena cambiato il video con intelligenza artificiale

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