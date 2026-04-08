La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento di appello contro Alessandro Impagnatiello, coinvolto in un caso di omicidio di una donna incinta. La decisione riguarda la revisione della condanna emessa in primo grado. La prima sezione ha ordinato che il processo venga ripetuto in una nuova udienza, senza entrare nel merito delle accuse. La vicenda riguarda un episodio di cronaca giudiziaria di grande risonanza.

AGI - La prima sezione della Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo di appello per Alessandro Impagnatiello. Al centro del rinvio vi è la riconduzione della fattispecie giuridica alla premeditazione, aggravante riconosciuta in primo grado ma successivamente esclusa nel secondo grado di giudizio. Accolto il ricorso della Procura generale. I Supremi giudici hanno accolto integralmente il ricorso depositato dalla Procura generale di Milano, finalizzato a riesaminare la pianificazione del delitto. Contestualmente, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Impagnatiello, già condannato all’ ergastolo. Respinte le richieste della difesa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Incinta uccisa, nuovo processo di appello per Impagnatiello

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