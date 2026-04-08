A partire dall'8 aprile 2026, le compagnie assicurative sono tenute a fornire la constatazione amichevole digitale, nota come Cai digitale. Questa novità si applica alle pratiche relative agli incidenti, anche se rimane possibile utilizzare il modulo cartaceo tradizionale. La normativa interessa tutte le compagnie e mira a semplificare le procedure di gestione delle pratiche, introducendo un sistema elettronico per la documentazione.

Un anno dopo il debutto, la versione digitale della constatazione amichevole d’incidente (Cai, o anche Cid) diventa obbligatoria. Non per gli automobilisti, che potranno legittimamente preferire la vecchia e cara (ma a volte scomoda e poco sicura) versione cartacea. Da mercoledì 8 aprile 2026 l’obbligo di adozione del Cai digitale scatta per le compagnie assicuratrici. Se fino a ieri potevano non adottarlo, ora sono obbligate a mettere a disposizione degli assicurati il Cai digitale. In caso di incidente, quindi, l’automobilista potrà scegliere, indipendentemente dalla compagnia assicurativa della Rc auto, se denunciare il sinistro via smartphone o computer o tramite carta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidenti, da oggi per chi è obbligatorio il Cai digitale

Leggi anche: Incidenti stradali, modulo Cai digitale obbligatorio dall’8 aprile: come funziona

Il passaporto non basta più per entrare in Gran Bretagna, serve l’autorizzazione elettronica digitale. E da oggi termina il periodo di tolleranza: chi è senza non entraIl modo di viaggiare verso Londra e le altre città britanniche cambia radicalmente per i cittadini italiani ed europei.

Temi più discussi: Incidente sulla Statale 16: scontro tra mezzi pesanti, auto bloccate nel traffico; Incidenti, da oggi tutte le compagnie devono fornire il Cid digitale per la constatazione amichevole; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Incidenti stradali, da oggi la constatazione amichevole diventa digitale: ecco cosa cambia.

Incidente in autostrada, auto colpita da un tir (e trascinata per 70 metri)Il camion scontratosi con la vettura l’ha trascinata per circa 70 metri prima di fermarsi. Le due persone all’interno della macchina non hanno riportato ferite o contusioni. Sul posto sono intervenuti ... milanotoday.it

Operaio investito da muletto nella cartiera i colleghi oggi scioperano per protestaUn pomeriggio di paura quello vissuto ieri presso lo stabilimento della cartiera Reno De Medici, dove un gravissimo incidente sul lavoro ha coinvolto un dipendente dell'azienda. L'uomo, ... ilmessaggero.it

Due incidenti, tre feriti gravi x.com

Constatazione amichevole degli incidenti, da domani scatta l’obbligo del modulo digitale: ecco cosa cambia - facebook.com facebook