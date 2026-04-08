Incidente in A13 auto contro un camion | muore una 52enne

Nella notte tra il 7 e l’8 aprile, un incidente si è verificato sull’autostrada A13 tra Ferrara Nord e Cassana, in direzione Padova. Un’auto e un camion sono entrati in collisione alle 23 circa, causando la morte di una donna di 52 anni. Le autorità sono intervenute sul luogo per i rilievi e i soccorsi, mentre le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Ferrara, 8 aprile 2026 – Una nuova tragedia in autostrada. L’incidente è successo nella notte di martedì 7 aprile alle 23 circa, precisamente nel tratto autostradale A13 tra Ferrara Nord all’altezza di Cassana in direzione Padova. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, in fase di accertamento, si è verificato un tamponamento tra un’auto e un autoarticolato. Un impatto molto violento. Sul posto i soccorsi con il personale sanitario del 118 e i vigili del fuco dal comando di Ferrara, i quali hanno estratto subito dalle lamiere una donna di 52anni. A nulla sono valsi i tentativi di animarla da parte dei sanitari, troppo grave le ferite riportate, accertandone così il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A13, auto contro un camion: muore una 52enne Leggi anche: Incidente multiplo in autostrada, coinvolti camion e auto: A13 bloccata - IN AGGIORNAMENTO Leggi anche: Incidente multiplo in autostrada, coinvolti camion e auto: grave un uomo. Bloccata l'A13 Temi più discussi: Incidente in autostrada nel giorno di Pasqua: sei feriti, tra cui due bambini; A13, Tir tampona un'auto tra Occhiobello e Villamarzana: morta dottoressa dirigente dell'Ulss 2; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Incidente sull’A13 a Ferrara Nord: tre veicoli coinvolti. Incidente in A13, scontro tra auto traffico bloccato per un’oraDue persone sono rimaste ferite in un violentissimo tamponamento fra due auto avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla A13 Sud, direzione Bologna. Lo scontro è avvenuto in corsia di sorpasso e ha ridotto ... affaritaliani.it Incidente in A13 oggi a Bologna, lo schianto di un Tir provoca chilometri di codaPoco prima delle 17 si è resa necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale compreso tra i caselli di Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio ... msn.com TP24 - Il territorio in diretta. . La campagna elettorale a Marsala, l'incidente mortale sull'A29, la cronaca, le inchieste, la crisi energetica e gli scenari internazionali. Sono alcuni temi della puntata di oggi, in diretta con la redazione di Tp24. - facebook.com facebook A #Firenze restringimento di carreggiata in piazza Batoni per incidente. Il traffico è rallentato #viabiliFI #IF x.com