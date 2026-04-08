Oggi mattina si è verificato un incidente sull’autostrada che collega le regioni centrali, coinvolgendo quattro mezzi pesanti e un’auto. La collisione ha causato una lunga fila di veicoli, con code che hanno raggiunto i 12 chilometri. La strada è rimasta chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

Terni, 8 aprile 2026 – Una mattinata molto difficile per la viabilità sul tratto umbro dell’Autostrada del Sole. Intorno alle 11,45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Attigliano e Fabro in direzione nord verso Firenze, si è verificato un maxi incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti e un’auto. I mezzi coinvolti. Nell’incidente c’è stato un ferito le cui condizioni, a quanto si apprende, non sarebbero gravi, mentre sono state disastrose le conseguenze sul traffico a causa della carreggiata ingombrata dai mezzi pesanti coinvolti. Infatti si è formata una coda che, secondo il sito di Autostrade per l’Italia, ha raggiunto i 12 chilometri in direzione della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente A1 oggi, fino a 12 chilometri di coda. Coinvolti quattro mezzi pesanti e un’auto

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Incidente stradale sull'autostrada A1. Coinvolti due mezzi pesanti e due auto: traffico in tiltIncidente stradale lungo l’autostrada A1 nel tratto della provincia di Terni compreso tra Orvieto e Attigliano, in direzione sud.

MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

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