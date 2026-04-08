Incendio divampato durante la notte in un casolare | origine al vaglio

Nella notte, un incendio si è sviluppato in un casolare utilizzato come legnaia, causando danni significativi alla struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno ancora indagando per stabilire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

FASANO - Un incendio si è propagato in un casolare adibito a legnaia, provocando danni ingenti alla struttura. È quanto accaduto la scorsa notte, tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile, in contrada Sant'Angelo a Fasano. Al vaglio le cause esatte dell'episodio. Sul posto si è recata una squadra dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Incendio nella notte a Montecalvo in Foglia: casolare devastato dalle fiammeMontecalvo in Foglia (Pesaro Urbino), 14 gennaio 2026 – Un incendio scoppiato poco dopo le 23 ha divorato il garage e gran parte di un’abitazione,... Leggi anche: Bari: incendio in pizzeria nella notte Origine, non esclusa alcuna ipotesi Temi più discussi: Vasto incendio colpisce nella notte un deposito agricolo; Non è stato ancora spento l'incendio scoppiato in Valsesia nella notte tra Pasqua e Pasquetta: al lavoro Vigili del fuoco e volontari; Incendio boschivo a Montecampione: vigili del fuoco in azione; Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel Milanese. Incendio a Brusio: fiamme spente, aperta un'indagineProseguono le operazioni di bonifica in seguito al vasto incendio divampato ieri nei boschi di Campascio, frazione del Comune di Brusio (GR) ... ticinonews.ch Laveno, notte di lavoro contro il fuoco: incendio sotto controllo ma ancora attivoBruciati circa 20 ettari di bosco: focolai in quota difficili da raggiungere, tornano in azione gli elicotteri ... laprovinciadivarese.it Un incendio è divampato in contrada Corrado, a Isernia, interessando circa mille metri quadrati di vegetazione tra area incolta, canneto e una porzione di oliveto. Le fiamme si sono spinte fino alla zona adiacente alla borgata, senza tuttavia causare danni ad a - facebook.com facebook