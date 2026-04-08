Incendio al Parco Sioli Si fa la conta dei danni | dopo il rogo le indagini

Un incendio si è sviluppato nel Parco Sioli, costringendo i vigili del fuoco a intervenire anche nella giornata di ieri per mettere in sicurezza l’area e prevenire il rischio di crolli. Le operazioni di spegnimento sono state seguite da verifiche per valutare i danni causati dal rogo. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare le cause dell’incendio e quantificare l’entità dei danni.

I vigili del fuoco anche nella giornata di ieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area interessata dall’ incendio ed evitare crolli. Il Parco Sioli resterà chiuso fino a nuove disposizioni. E intanto il Comune si prepara a fare la conta degli ingenti danni e collabora con vigili del fuoco e forze dell’ordine per individuare la causa ed eventuali responsabili. "L’amministrazione comunale farà tutto ciò che é possibile per perseguire chi ha sbagliato laddove venisse confermato il dolo", dichiara il sindaco Magda Beretta. All’indomani dell’ incendio che il giorno di Pasquetta ha interessato una parte di Villa Sioli, lo storico complesso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio al Parco Sioli. Si fa la conta dei danni: dopo il rogo, le indagini Senago, incendio a Villa Sioli: con la conta dei danni parte anche la caccia ai responsabiliSenago (Milano) – Le attività di messa in sicurezza si sono concluse questa mattina. Emergenza maltempo a Catania: città in ginocchio dopo il ciclone Harry, si fa la conta dei danniLa città di Catania si è svegliata oggi, 21 gennaio, affrontando criticità diffuse e situazioni di emergenza a causa della violenta ondata di... Temi più discussi: Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel Milanese; Senago: rilievi dopo l’incendio a Villa Sioli per cause e entità dei danni, il parco resta chiuso; Incendio al Parco Sioli. Si fa la conta dei danni: dopo il rogo, le indagini; Senago: incendio a Villa Sioli, gravi danni nell’ala più vecchia. Senago: incendio a Villa Sioli, gravi danni nell’ala più vecchiaUn incendio divampato nel pomeriggio di lunedì 6 aprile ha provocato gravi danni a Villa Sioli di Senago. Chiuso il parco fino a nuove disposizioni. ilcittadinomb.it Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel MilaneseFiamme nel pomeriggio di Pasquetta: nella struttura seicentesca sono in corso lavori di restauro ... milanotoday.it Completate la messa in sicurezza della dimora Seicentesca che ospitò Carlo Porta e oggi sede di uffici comunali. Il parco circostante rimane chiuso. Non è esclusa la pista del dolo - facebook.com facebook