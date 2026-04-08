Incendio a Brusio | Trenino Rosso ancora fermo tra Tirano e Poschiavo
Un incendio boschivo scoppiato nel pomeriggio di martedì a Brusio ha provocato la sospensione della circolazione del trenino rosso del Bernina tra Tirano e Poschiavo. Le fiamme hanno reso necessaria l’interruzione del servizio ferroviario nella tratta interessata, lasciando il convoglio ancora fermo tra le due località. La situazione ha coinvolto le operazioni di spegnimento e di gestione dell’emergenza, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle conseguenze.
La circolazione ferroviaria del trenino rosso del Bernina rimane sospesa tra Tirano e Poschiavo a causa di un vasto incendio boschivo divampato nel pomeriggio di martedì a Brusio. Lo stop riguarda le linee R19, RE9 e PEBEX, con interruzione del traffico e attivazione di autobus sostitutivi per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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