Incendio a Brusio | Trenino Rosso ancora fermo tra Tirano e Poschiavo

Un incendio boschivo scoppiato nel pomeriggio di martedì a Brusio ha provocato la sospensione della circolazione del trenino rosso del Bernina tra Tirano e Poschiavo. Le fiamme hanno reso necessaria l’interruzione del servizio ferroviario nella tratta interessata, lasciando il convoglio ancora fermo tra le due località. La situazione ha coinvolto le operazioni di spegnimento e di gestione dell’emergenza, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle conseguenze.