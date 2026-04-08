Inaugurato il nuovo Iperal di Pasturo | è il numero 57 del Gruppo

Nella giornata di ieri è stato tagliato il nastro e oggi il nuovo punto vendita Iperal di Pasturo è stato aperto al pubblico. Si tratta del 57esimo negozio del Gruppo. La cerimonia di inaugurazione ha segnato l’apertura ufficiale dell’attività commerciale nella località. Il negozio è stato aperto dopo i lavori di allestimento e preparazione, iniziati nelle settimane precedenti.

Dopo il taglio del nastro nella giornata di ieri, martedì 7 aprile, ha aperto oggi al pubblico il nuovo Iperal di Pasturo. Il Gruppo guidato dal presidente Antonio Tirelli ha così inaugurato il suo primo supermercato in Valsassina. Il nuovo negozio di alimentari si trova in via Provinciale 18. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Il gruppo Iperal per il sociale. Un impegno da 350mila euro Inaugurato il nuovo bar del Nuovo: sarà aperto tutti i giorni anche senza spettacoliTaglio del nastro per la nuova area bar del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, completamente riqualificata e ora pensata per vivere di luce propria, al... Temi più discussi: Pasturo, Iperal apre il suo cinquantasettesimo supermercato; Pasturo: Iperal apre l’8 di Aprile; Iperal apre a Pasturo mercoledì 8 aprile: Si rafforza il legame col territorio; Iperal apre a Pasturo: il primo punto vendita in Valsassina. IPERAL DI PASTURO, OGGI L’INAUGURAZIONE , DOMATTINA APERTO AL PUBBLICOGli anni di attese, sono un po’ legati ai tempi ancora acerbi e un po’ ai vincoli e ostacoli superati, il percorso delle autorizzazioni, infatti, è stato tortuoso per via della presenza del Pioverna ... valsassinanews.com MERCOLEDÌ 8 APRILE SI INAUGURA IL NUOVO IPERAL A PASTUROPASTURO – Mercoledì 8 aprile apre al pubblico il primo supermercato Iperal in Valsassina, situato in via Provinciale 18 a Pasturo. Il nuovo edificio sorge nell’area Pigazzi, un tempo occupata da uno ... valsassinanews.com Pasturo: il primo Iperal in Valsassina apre l’8 aprile https://primalecco.it/attualita/pasturo-il-primo-iperal-in-valsassina-apre-l8-aprile/ Il punto vendita impiega 53 addetti, di cui il 70% donne, con 38 nuovi collaboratori affiancati da personale esperto proveniente - facebook.com facebook