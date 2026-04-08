In via Turchetta le auto sfrecciano a folle velocità anni di segnalazioni e nessuna soluzione trovata

In via Turchetta a Rimini, le auto continuano a sfrecciare a folle velocità, nonostante le varie segnalazioni fatte dai residenti negli ultimi anni. Recentemente, si è svolto un nuovo sopralluogo da parte delle autorità, ma senza che siano state adottate misure concrete per migliorare la sicurezza. La situazione resta invariata, con la strada che resta al centro delle preoccupazioni di chi vive nella zona.

Riceviamo la seguente segnalazione e pubblichiamo:“Buonasera, vorrei segnalare la situazione di sicurezza in via Turchetta a Rimini, oggetto da anni di segnalazioni per la velocità delle auto: nonostante le richieste dei residenti e l’ennesimo sopralluogo effettuato dalle autorità senza alcun. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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