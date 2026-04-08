Nella sua intervista, Angela Kelly ha condiviso alcuni aspetti della routine quotidiana della regina Elisabetta, tra cui il momento in cui, durante la colazione, ascoltava la radio mentre rispondeva alle lettere, controllava documenti ufficiali e provava gli abiti preparati dalle sarte. La stessa Kelly ha anche menzionato la passione della sovrana per gli Abba, che ascoltava regolarmente.

O gni mattina, mentre faceva colazione, rispondeva alle lettere, esaminava documenti di Stato e provava gli abiti che le preparavano le sue sarte, la regina Elisabetta accendeva la radio. Sempre la stessa emittente: BBC Radio 2. E un programma in particolare, quello di Terry Wogan, una delle personalità più iconiche nella storia della radio inglese. E se Wogan trasmetteva Dancing Queen degli Abba, la sovrana interrompeva subito la sua routine e si metteva a ballare. Regina Elisabetta: un foulard per ogni occasione X La regina Elisabetta si scatenava su Dancing Queen degli ABBA. A rivelarlo è Angela Kelly, 68 anni e storica dresser della regina Elisabetta, che in una recente intervista all’edizione inglese di Vanity Fair ha raccontato diversi momenti privati della sovrana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In una recente intervista, Angela Kelly, la famosa guardarobiera, ha rivelato il lato più privato della regina Elisabetta. E la sua passione per gli Abba

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Elisabetta II e la passione per canto, quella volta in cui si esibì sulle note di ‘Dancing Queen’ degli Abba(Adnkronos) – "Ogni mattina la Regina ascoltava il programma di Terry Wogan su Radio 2.