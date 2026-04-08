In Molise si è verificata una grande frana che si estende su un fronte di circa quattro chilometri. La strada statale è stata chiusa e la viabilità è sospesa, mentre un tratto dell’autostrada A14 e la linea ferroviaria Pescara-Bari sono stati temporaneamente interrotti. La situazione ha portato all’isolamento di alcune zone del Sud Italia per un periodo di tempo non definito. I sensori installati sul territorio hanno rilevato l’evento.

I sensori rilevano un fronte di 4 chilometri: stop alla viabilità, chiusi un tratto dell’A14 e la linea ferroviaria Pescara-Bari. Disagi per automobilisti e passeggeri. La Protezione civile: «Tempi lunghi per il ripristino». Oggi riunione al Mit. Dopo oltre dieci anni si è risvegliata la frana del Petacciato, in provincia di Campobasso, attiva da oltre 110 anni. L’ultimo smottamento più grave si era verificato nel 2015. Lo scivolamento ha causato, nella giornata di ieri, numerosi disagi soprattutto alla circolazione dei mezzi con tratti autostradali interrotti. Infatti, è stato necessario chiudere in entrambe le direzioni l’autostrada A14 tra Vasto e Poggio Imperiale, dopo la comparsa di lesioni sull’asfalto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In Molise si risveglia la maxi frana. Sud a rischio isolamento per mesi

Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviariaIl risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, ha portato alla chiusura temporanea dell’autostrada A14, nel tratto...

Si "risveglia" una frana in Molise. Treni bloccati a Termoli e autostrada bloccataEnormi disagi per i passeggeri diretti al nord Italia lungo la dorsale ferroviaria adriatica .

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Chiusa A14 e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta: si risveglia frana storica in Molise, a PetacciatoL'autostrada temporaneamente chiusa in via precauzionale tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Si risveglia una frana "storica" in Molise, chiuse la A14 e la linea ferroviaria. VIDEO #ANSA x.com

Una frana in Molise spacca in due l'Italia: autostrada chiusa e caos ferroviario. Nella foto la stazione di Lecce con i tanti passeggeri di ritorno al Nord fermi e in attesa di indicazioni. L'articolo al primo commento - facebook.com facebook