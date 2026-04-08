Negli ultimi due secoli, l’aspettativa di vita degli italiani è cresciuta significativamente, portando a un invecchiamento della popolazione. Un tempo, il futuro sembrava un’incognita, mentre oggi la longevità rappresenta una realtà consolidata. Questa trasformazione ha portato a riflettere sulla necessità di tutelare la condizione degli anziani. La società si trova a dover affrontare nuove sfide legate a questa lunga fase della vita.

L a longevità degli italiani è aumentata. C’è stato un tempo in cui l’idea di futuro era una scommessa incerta. Alla fine dell’Ottocento, le culle del nostro Paese erano spesso luoghi di addii precoci e la vecchiaia era un privilegio concesso a pochissimi fortunati. Oggi, quella realtà appare come un ricordo sbiadito: i dati dell’ultimo report dell’Istat ci dicono, infatti, che, in meno di due secoli, abbiamo letteralmente cambiato il nostro destino biologico, regalando a ogni cittadino una longevità media di 52 anni di vita in più. In che senso invecchiamo a “scatti”? Ecco quali sono i picchi dell’età e come rallentarli X Longevità italiana: la rivoluzione della sopravvivenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In meno di due secoli la vita degli italiani ha compiuto un balzo incredibile, e la vecchiaia è diventata una conquista da proteggere

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"Meno lavoro, più vita". Il 70% degli italiani chiede la settimana ridotta a quattro giorniPer l’88,2% degli occupati avere più tempo per sé stessi e il proprio benessere dovrebbe essere un diritto per tutti.

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