In maschera da dama settecentesca scatta selfie e pretende i soldi
Un individuo vestito con un costume da dama del XVIII secolo, tipico del Carnevale veneziano, si trovava in un'area frequentata da turisti vicino alla laguna. Mentre si faceva fotografare in pose che richiamavano il periodo storico, ha scattato selfie e successivamente ha richiesto con insistenza un pagamento in denaro. La scena si è svolta in un contesto di interazioni tra visitatori e personaggi in costume, con richieste di denaro che sono state segnalate alle autorità.
Un classico costume settecentesco veneziano indossato per avvicinarsi ai turisti, sullo sfondo della laguna di Venezia e scattarsi selfie salvo poi pretendere con una certa veemenza il pagamento di un corrispettivo in denaro. A smascherare la finta dama ci hanno pensato i carabinieri del nucleo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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