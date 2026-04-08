Recentemente, molti utenti di Instagram hanno notato la presenza della scritta “in elenco AGCOM” nelle bio dei profili. Questa dicitura compare tra le informazioni di contatto, come email e collaborazioni, e indica che il profilo è stato inserito in un registro ufficiale gestito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). La presenza di questa frase sta attirando l’attenzione, anche perché si tratta di un aggiornamento visibile pubblicamente sui profili degli utenti.

Apri Instagram, scorri una bio e tra email e collaborazioni compare una nuova scritta: “ in elenco AGCOM ”. Non è una moda né un semplice dettaglio estetico. È il segnale visibile di un cambiamento profondo nel mondo dei creator, che da attività informale si sta trasformando in una professione regolamentata. Dietro quella frase si nasconde un sistema di norme che ridefinisce il ruolo degli influencer in Italia, avvicinandoli sempre di più a televisioni e media tradizionali. Una novità che ha generato curiosità, dubbi e anche confusione, soprattutto tra chi non sa cosa sia obbligatorio e cosa invece rappresenti una scelta di trasparenza. Il punto di partenza è la creazione di un registro pubblico da parte dell’AGCOM, pensato per identificare gli influencer con un impatto significativo sul pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “In elenco AGCOM” su Instagram: cosa significa davvero (e perché ora lo scrivono tutti)

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